Super Suiyan (SUIYAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00207716$ 0.00207716 $ 0.00207716 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.60% Promjena cijene (1D) -2.63% Promjena cijene (7D) +7.28% Promjena cijene (7D) +7.28%

Super Suiyan (SUIYAN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SUIYANtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUIYAN je $ 0.00207716, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUIYAN se promijenio za -0.60% u posljednjih sat vremena, -2.63% u posljednjih 24 sata i +7.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Super Suiyan (SUIYAN)

Tržišna kapitalizacija $ 467.18K$ 467.18K $ 467.18K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 472.63K$ 472.63K $ 472.63K Količina u optjecaju 9.88B 9.88B 9.88B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Super Suiyan je $ 467.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUIYAN je 9.88B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 472.63K.