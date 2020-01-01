Super President Trump 47 (TRUMP47) Tokenomika

Super President Trump 47 (TRUMP47) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Super President Trump 47 (TRUMP47), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Super President Trump 47 (TRUMP47) Informacije

Super President Trump 47 is a community-centric token that aims to unite and energize supporters through shared experiences and meaningful engagement. Built with a focus on fostering an inclusive and active community, TRUMP47 provides access to exclusive events, content, and opportunities for collaboration. The token is designed to encourage participation, creating a space where members can connect, share ideas, and contribute to a larger vision. By holding TRUMP47, users become part of a network that celebrates shared values, promotes interaction, and supports initiatives that benefit the entire community. The project emphasizes user involvement and aims to build a lasting sense of unity among its holders. TRUMP47 is more than just a token—it is a platform for engagement, belonging, and collective growth, offering unique ways for supporters to be a part of something greater.

Službena web stranica:
https://trump47sol.com/

Super President Trump 47 (TRUMP47) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Super President Trump 47 (TRUMP47), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 13.76K
$ 13.76K$ 13.76K
Ukupna količina:
$ 999.55M
$ 999.55M$ 999.55M
Količina u optjecaju:
$ 999.55M
$ 999.55M$ 999.55M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 13.76K
$ 13.76K$ 13.76K
Povijesni maksimum:
$ 0.00410418
$ 0.00410418$ 0.00410418
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0$ 0

Super President Trump 47 (TRUMP47) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Super President Trump 47 (TRUMP47) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj TRUMP47 tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja TRUMP47 tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku TRUMP47 tokena, istražite TRUMP47 cijenu tokena uživo!

TRUMP47 Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide TRUMP47? Naša TRUMP47 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.