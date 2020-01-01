Super President Trump 47 (TRUMP47) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Super President Trump 47 (TRUMP47), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Super President Trump 47 (TRUMP47) Informacije Super President Trump 47 is a community-centric token that aims to unite and energize supporters through shared experiences and meaningful engagement. Built with a focus on fostering an inclusive and active community, TRUMP47 provides access to exclusive events, content, and opportunities for collaboration. The token is designed to encourage participation, creating a space where members can connect, share ideas, and contribute to a larger vision. By holding TRUMP47, users become part of a network that celebrates shared values, promotes interaction, and supports initiatives that benefit the entire community. The project emphasizes user involvement and aims to build a lasting sense of unity among its holders. TRUMP47 is more than just a token—it is a platform for engagement, belonging, and collective growth, offering unique ways for supporters to be a part of something greater. Službena web stranica: https://trump47sol.com/

Super President Trump 47 (TRUMP47) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Super President Trump 47 (TRUMP47), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 13.76K $ 13.76K $ 13.76K Ukupna količina: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M Količina u optjecaju: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 13.76K $ 13.76K $ 13.76K Povijesni maksimum: $ 0.00410418 $ 0.00410418 $ 0.00410418 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Super President Trump 47 (TRUMP47)

Super President Trump 47 (TRUMP47) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Super President Trump 47 (TRUMP47) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TRUMP47 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TRUMP47 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TRUMP47 tokena, istražite TRUMP47 cijenu tokena uživo!

TRUMP47 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TRUMP47? Naša TRUMP47 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TRUMP47 predviđanje cijene tokena odmah!

