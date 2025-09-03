Super President Trump 47 (TRUMP47) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00410418$ 0.00410418 $ 0.00410418 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.15% Promjena cijene (1D) +1.16% Promjena cijene (7D) +5.04% Promjena cijene (7D) +5.04%

Super President Trump 47 (TRUMP47) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TRUMP47trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRUMP47 je $ 0.00410418, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRUMP47 se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, +1.16% u posljednjih 24 sata i +5.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Super President Trump 47 (TRUMP47)

Tržišna kapitalizacija $ 13.52K$ 13.52K $ 13.52K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.52K$ 13.52K $ 13.52K Količina u optjecaju 999.55M 999.55M 999.55M Ukupna količina 999,547,834.19396 999,547,834.19396 999,547,834.19396

Trenutačna tržišna kapitalizacija Super President Trump 47 je $ 13.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRUMP47 je 999.55M, s ukupnom količinom od 999547834.19396. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.52K.