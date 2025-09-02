Super OETH (SUPEROETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4,233.19 $ 4,233.19 $ 4,233.19 24-satna najniža cijena $ 4,480.68 $ 4,480.68 $ 4,480.68 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4,233.19$ 4,233.19 $ 4,233.19 24-satna najviša cijena $ 4,480.68$ 4,480.68 $ 4,480.68 Najviša cijena ikada $ 4,954.12$ 4,954.12 $ 4,954.12 Najniža cijena $ 1,312.97$ 1,312.97 $ 1,312.97 Promjena cijene (1H) -0.22% Promjena cijene (1D) -1.88% Promjena cijene (7D) -0.93% Promjena cijene (7D) -0.93%

Super OETH (SUPEROETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,387.27. Tijekom protekla 24 sata, SUPEROETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,233.19 i najviše cijene $ 4,480.68, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUPEROETH je $ 4,954.12, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,312.97.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUPEROETH se promijenio za -0.22% u posljednjih sat vremena, -1.88% u posljednjih 24 sata i -0.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Super OETH (SUPEROETH)

Tržišna kapitalizacija $ 983.06M$ 983.06M $ 983.06M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 983.06M$ 983.06M $ 983.06M Količina u optjecaju 223.84K 223.84K 223.84K Ukupna količina 223,835.1898310138 223,835.1898310138 223,835.1898310138

Trenutačna tržišna kapitalizacija Super OETH je $ 983.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUPEROETH je 223.84K, s ukupnom količinom od 223835.1898310138. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 983.06M.