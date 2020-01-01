Super Meme Fighter (SMF) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Super Meme Fighter (SMF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Super Meme Fighter (SMF) Informacije Since the earliest days of humanity, the spirit of competition has been at the heart of survival, progress, and evolution. It has driven people to innovate, conquer challenges, and rise above their limits. Today, that same unstoppable spirit has found a new battleground - Super Meme Fighter - where the world of memecoins collides with gaming for ultimate supremacy. This is not just a game. It’s a movement. A revolution. We’re on a bold mission to challenge and transform the $2 trillion gaming market, taking memes, competition, and community to the next level. Imagine your favorite memecoins brought to life, fighting for dominance in a wild, fast-paced arena where only the strongest will rise to the top. It’s more than entertainment - it’s an opportunity to be part of something massive, where gaming and crypto unite to reshape an entire industry. So, whether you’re here to fight, support your favorite meme, or just witness history in the making, Super Meme Fighter is where the action begins. Get ready to rumble, join the revolution, and let’s flip the gaming world together! 🚀 Službena web stranica: https://supermemefighter.xyz Kupi SMF odmah!

Super Meme Fighter (SMF) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Super Meme Fighter (SMF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 60.06K $ 60.06K $ 60.06K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 80.08K $ 80.08K $ 80.08K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Super Meme Fighter (SMF)

Super Meme Fighter (SMF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Super Meme Fighter (SMF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SMF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SMF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SMF tokena, istražite SMF cijenu tokena uživo!

