Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:03:17 (UTC+8)

Što je Super Champs (CHAMP)

The Super Champs Universe is a web3 AI, gaming, and animation universe with the world’s first autonomous game-streaming AI Agent, multiple live mobile games, and millions of fans across social media. Each Super Champ in the universe has been selected to attend the prestigious Super Champs Academy to hone their fledgling superpowers and athletic skills in mega-racket sports, battlesports, etc. These Super Champs heroes are featured in a series of mobile games with NFTs, AI Agents on video and social platforms, and original animated videos. With 5MM+ downloads of its games, 10MM+ video views on YouTube and TikTok, and 600k+ subscribers for its Kigu AI Agent, Super Champs is ready to explode into the mainstream as the preeminent gaming franchise of 2025. This universe is powered by the $CHAMP ecosystem token overseen by the Super Champs Protocol Foundation. The $CHAMP token is used to provide developers access to proprietary technology for AI Agents and Mobile Games, as well as serve as the transactional token for consumers across all touchpoints ranging from the games to AI Agent experiences. Agent Kigu can be found game streaming on Twitch, YouTube, and Tiktok. live games can be found at https://www.superchamps.com/super-champs-bullet-league, https://www.superchamps.com/super-champs-racket-rampage, and https://app.superchamps.com/. Further information on the project can be found at www.superchamps.com.This universe is powered by the $CHAMP ecosystem token overseen by the Super Champs Protocol Foundation. The $CHAMP token is used to provide developers access to proprietary technology for AI Agents and Mobile Games, as well as serve as the transactional token for consumers across all touchpoints ranging from the games to AI Agent experiences. Agent Kigu can be found game streaming on Twitch, YouTube, and Tiktok. live games can be found at https://www.superchamps.com/super-champs-bullet-league, https://www.superchamps.com/super-champs-racket-rampage, and https://app.superchamps.com/. Further information on the project can be found at www.superchamps.com.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Super Champs (CHAMP)

Koliko Super Champs (CHAMP) vrijedi danas?
Cijena CHAMP uživo u USD je 0.00285697 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CHAMP u USD?
Trenutačna cijena CHAMP u USD je $ 0.00285697. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Super Champs?
Tržišna kapitalizacija za CHAMP je $ 2.58M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CHAMP?
Količina u optjecaju za CHAMP je 902.45M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CHAMP?
CHAMP je postigao ATH cijenu od 0.112798 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CHAMP?
CHAMP je vidio ATL cijenu od 0.00243986 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CHAMP?
24-satni obujam trgovanja za CHAMP je -- USD.
Hoće li CHAMP još narasti ove godine?
CHAMP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CHAMP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
