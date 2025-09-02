Super Champs (CHAMP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00274101 $ 0.00306205 24-satna najniža cijena $ 0.00274101 24-satna najviša cijena $ 0.00306205 Najviša cijena ikada $ 0.112798 Najniža cijena $ 0.00243986 Promjena cijene (1H) -0.09% Promjena cijene (1D) -6.55% Promjena cijene (7D) -17.47%

Super Champs (CHAMP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00285697. Tijekom protekla 24 sata, CHAMPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00274101 i najviše cijene $ 0.00306205, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHAMP je $ 0.112798, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00243986.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHAMP se promijenio za -0.09% u posljednjih sat vremena, -6.55% u posljednjih 24 sata i -17.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Super Champs (CHAMP)

Tržišna kapitalizacija $ 2.58M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.86M Količina u optjecaju 902.45M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Super Champs je $ 2.58M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHAMP je 902.45M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.86M.