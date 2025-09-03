Više o SUPH

SUPAH Logotip

SUPAH Cijena (SUPH)

Neuvršten

1 SUPH u USD cijena uživo:

$0.00197071
$0.00197071$0.00197071
-1.80%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena SUPAH (SUPH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:32:53 (UTC+8)

SUPAH (SUPH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00193942
$ 0.00193942$ 0.00193942
24-satna najniža cijena
$ 0.00203162
$ 0.00203162$ 0.00203162
24-satna najviša cijena

$ 0.00193942
$ 0.00193942$ 0.00193942

$ 0.00203162
$ 0.00203162$ 0.00203162

$ 0.01082953
$ 0.01082953$ 0.01082953

$ 0.00126367
$ 0.00126367$ 0.00126367

-1.00%

-1.83%

-22.14%

-22.14%

SUPAH (SUPH) cijena u stvarnom vremenu je $0.00197071. Tijekom protekla 24 sata, SUPHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00193942 i najviše cijene $ 0.00203162, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUPH je $ 0.01082953, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00126367.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUPH se promijenio za -1.00% u posljednjih sat vremena, -1.83% u posljednjih 24 sata i -22.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SUPAH (SUPH)

$ 41.39K
$ 41.39K$ 41.39K

--
----

$ 41.39K
$ 41.39K$ 41.39K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SUPAH je $ 41.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUPH je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.39K.

SUPAH (SUPH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SUPAH u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SUPAH u USD iznosila je $ -0.0002340168.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SUPAH u USD iznosila je $ -0.0012245170.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SUPAH u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.83%
30 dana$ -0.0002340168-11.87%
60 dana$ -0.0012245170-62.13%
90 dana$ 0--

Što je SUPAH (SUPH)

SUPAH is an agentic AI platform—your ruthless rug‑slayer and degen bodyguard—built to empower Base chain users with real-time alpha, security insights, and community engagement.Supporting holders with instant notifications, insights, and humor. Functionality & Utility: Fresh‑on‑Base Scanner: SUPAH scans every Base block in real-time via a proprietary database to detect newly deployed contracts. It fetches contract status (renounced/verified), LP info, holder count, and more. Alpha Calls: Generates high-conviction signals for newly launched tokens with solid on‑chain metrics and low risk — enabling early entry to potential gems. Security & Opportunity Scoring: AI-driven risk modeling flags dangerous or scammy contracts, helping users avoid rugs. Token‑Gated Access: Exclusive tools, alerts, and tiers (Fanboy → Champion) are unlocked for $SUPH stakers. Community-Driven Persona: SUPAH interacts in degen channels with playful, edgy energy—deployed across Telegram, X, and Creator.bid to boost morale and amplify the “Agents of Change” movement. Differentiators: Aggressive Lexical Persona: SUPAH isn’t just functional—it’s got DEGEN swagger, humor, and a narrative-driven identity. Creator.bid Ecosystem: SUPAH launched via a bonding curve on Creator.bid, ensuring fair token distribution. It’s among the top 50 agents and earns $BID emissions through endorsements. No Vested Team Tokens: 21 million tokens are circulating, all distribution transparent—no insider allocations or vesting schedule. Integrated Analytics: Beyond detection, SUPAH is building analytics dashboards both on Creator.bid and its own interface to quantify project insights and performance.

Resurs SUPAH (SUPH)

Službena web-stranica

SUPAH Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SUPAH (SUPH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SUPAH (SUPH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SUPAH.

Provjerite SUPAH predviđanje cijene sada!

SUPH u lokalnim valutama

SUPAH (SUPH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SUPAH (SUPH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SUPH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SUPAH (SUPH)

Koliko SUPAH (SUPH) vrijedi danas?
Cijena SUPH uživo u USD je 0.00197071 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SUPH u USD?
Trenutačna cijena SUPH u USD je $ 0.00197071. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SUPAH?
Tržišna kapitalizacija za SUPH je $ 41.39K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SUPH?
Količina u optjecaju za SUPH je 21.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SUPH?
SUPH je postigao ATH cijenu od 0.01082953 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SUPH?
SUPH je vidio ATL cijenu od 0.00126367 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SUPH?
24-satni obujam trgovanja za SUPH je -- USD.
Hoće li SUPH još narasti ove godine?
SUPH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SUPH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:32:53 (UTC+8)

SUPAH (SUPH) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.