SUPAH (SUPH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00193942 24-satna najniža cijena $ 0.00203162 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00193942 24-satna najviša cijena $ 0.00203162 Najviša cijena ikada $ 0.01082953 Najniža cijena $ 0.00126367 Promjena cijene (1H) -1.00% Promjena cijene (1D) -1.83% Promjena cijene (7D) -22.14%

SUPAH (SUPH) cijena u stvarnom vremenu je $0.00197071. Tijekom protekla 24 sata, SUPHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00193942 i najviše cijene $ 0.00203162, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUPH je $ 0.01082953, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00126367.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUPH se promijenio za -1.00% u posljednjih sat vremena, -1.83% u posljednjih 24 sata i -22.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SUPAH (SUPH)

Tržišna kapitalizacija $ 41.39K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 41.39K Količina u optjecaju 21.00M Ukupna količina 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SUPAH je $ 41.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUPH je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.39K.