sunpepe (SUNPEPE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u sunpepe (SUNPEPE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

sunpepe (SUNPEPE) Informacije 🐸 SUNPEPE - The Brightest Meme on the TRON Blockchain! ☀️ Just when you thought PEPE couldn't get any cooler, he took a trip to the TRON blockchain and got a sun-kissed glow! 🌴 SUNPEPE is here to bring the heat with the same legendary vibes as PEPE, but with a TRON-powered twist. If you're ready to bask in the sun and ride the meme wave, SUNPEPE is your new best friend. Don't miss out—this is one frog you want to catch! 🌊🚀 #SUNPEPE #MemeCoin #TRON #PEPE Službena web stranica: https://sunpepe.meme/ Kupi SUNPEPE odmah!

sunpepe (SUNPEPE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za sunpepe (SUNPEPE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 92.12K $ 92.12K $ 92.12K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 92.12K $ 92.12K $ 92.12K Povijesni maksimum: $ 0.0062668 $ 0.0062668 $ 0.0062668 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni sunpepe (SUNPEPE)

sunpepe (SUNPEPE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike sunpepe (SUNPEPE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SUNPEPE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SUNPEPE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SUNPEPE tokena, istražite SUNPEPE cijenu tokena uživo!

SUNPEPE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SUNPEPE? Naša SUNPEPE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SUNPEPE predviđanje cijene tokena odmah!

