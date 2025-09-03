sunpepe (SUNPEPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0062668$ 0.0062668 $ 0.0062668 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.02% Promjena cijene (1D) -0.50% Promjena cijene (7D) -4.37% Promjena cijene (7D) -4.37%

sunpepe (SUNPEPE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SUNPEPEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUNPEPE je $ 0.0062668, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUNPEPE se promijenio za -1.02% u posljednjih sat vremena, -0.50% u posljednjih 24 sata i -4.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu sunpepe (SUNPEPE)

Tržišna kapitalizacija $ 92.77K$ 92.77K $ 92.77K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 92.77K$ 92.77K $ 92.77K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija sunpepe je $ 92.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUNPEPE je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 92.77K.