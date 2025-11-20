sun wukong Cijena danas

Trenutačna cijena sun wukong (WUKONG) danas je $ 0.00000574, s promjenom od 5.66% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WUKONG u USD je $ 0.00000574 po WUKONG.

sun wukong trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,735.91, s količinom u optjecaju od 999.59M WUKONG. Tijekom posljednja 24 sata, WUKONG trgovao je između $ 0.00000528 (niska) i $ 0.00000584 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00101444, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000528.

U kratkoročnim performansama, WUKONG se kretao -0.12% u posljednjem satu i -14.77% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu sun wukong (WUKONG)

Tržišna kapitalizacija $ 5.74K$ 5.74K $ 5.74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.74K$ 5.74K $ 5.74K Količina u optjecaju 999.59M 999.59M 999.59M Ukupna količina 999,593,376.181536 999,593,376.181536 999,593,376.181536

Trenutačna tržišna kapitalizacija sun wukong je $ 5.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WUKONG je 999.59M, s ukupnom količinom od 999593376.181536. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.74K.