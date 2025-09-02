Više o SUMX

Summer Point Token Logotip

Summer Point Token Cijena (SUMX)

Neuvršten

1 SUMX u USD cijena uživo:

$0.01143002
$0.01143002$0.01143002
-5.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Summer Point Token (SUMX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:46:32 (UTC+8)

Summer Point Token (SUMX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0112773
$ 0.0112773$ 0.0112773
24-satna najniža cijena
$ 0.01204521
$ 0.01204521$ 0.01204521
24-satna najviša cijena

$ 0.0112773
$ 0.0112773$ 0.0112773

$ 0.01204521
$ 0.01204521$ 0.01204521

$ 0.01769242
$ 0.01769242$ 0.01769242

$ 0.01114562
$ 0.01114562$ 0.01114562

-0.25%

-2.36%

+0.45%

+0.45%

Summer Point Token (SUMX) cijena u stvarnom vremenu je $0.01175953. Tijekom protekla 24 sata, SUMXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0112773 i najviše cijene $ 0.01204521, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUMX je $ 0.01769242, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01114562.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUMX se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, -2.36% u posljednjih 24 sata i +0.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Summer Point Token (SUMX)

$ 10.58M
$ 10.58M$ 10.58M

--
----

$ 10.58M
$ 10.58M$ 10.58M

900.00M
900.00M 900.00M

900,000,000.0
900,000,000.0 900,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Summer Point Token je $ 10.58M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUMX je 900.00M, s ukupnom količinom od 900000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.58M.

Summer Point Token (SUMX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Summer Point Token u USD iznosila je $ -0.00028512441854897.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Summer Point Token u USD iznosila je $ +0.0001100809.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Summer Point Token u USD iznosila je $ -0.0022793308.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Summer Point Token u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00028512441854897-2.36%
30 dana$ +0.0001100809+0.94%
60 dana$ -0.0022793308-19.38%
90 dana$ 0--

Što je Summer Point Token (SUMX)

The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges.

Resurs Summer Point Token (SUMX)

Službena web-stranica

Summer Point Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Summer Point Token (SUMX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Summer Point Token (SUMX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Summer Point Token.

Provjerite Summer Point Token predviđanje cijene sada!

SUMX u lokalnim valutama

Summer Point Token (SUMX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Summer Point Token (SUMX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SUMX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Summer Point Token (SUMX)

Koliko Summer Point Token (SUMX) vrijedi danas?
Cijena SUMX uživo u USD je 0.01175953 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SUMX u USD?
Trenutačna cijena SUMX u USD je $ 0.01175953. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Summer Point Token?
Tržišna kapitalizacija za SUMX je $ 10.58M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SUMX?
Količina u optjecaju za SUMX je 900.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SUMX?
SUMX je postigao ATH cijenu od 0.01769242 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SUMX?
SUMX je vidio ATL cijenu od 0.01114562 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SUMX?
24-satni obujam trgovanja za SUMX je -- USD.
Hoće li SUMX još narasti ove godine?
SUMX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SUMX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:46:32 (UTC+8)

