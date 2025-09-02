Summer Point Token (SUMX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0112773 $ 0.0112773 $ 0.0112773 24-satna najniža cijena $ 0.01204521 $ 0.01204521 $ 0.01204521 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0112773$ 0.0112773 $ 0.0112773 24-satna najviša cijena $ 0.01204521$ 0.01204521 $ 0.01204521 Najviša cijena ikada $ 0.01769242$ 0.01769242 $ 0.01769242 Najniža cijena $ 0.01114562$ 0.01114562 $ 0.01114562 Promjena cijene (1H) -0.25% Promjena cijene (1D) -2.36% Promjena cijene (7D) +0.45% Promjena cijene (7D) +0.45%

Summer Point Token (SUMX) cijena u stvarnom vremenu je $0.01175953. Tijekom protekla 24 sata, SUMXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0112773 i najviše cijene $ 0.01204521, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUMX je $ 0.01769242, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01114562.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUMX se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, -2.36% u posljednjih 24 sata i +0.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Summer Point Token (SUMX)

Tržišna kapitalizacija $ 10.58M$ 10.58M $ 10.58M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.58M$ 10.58M $ 10.58M Količina u optjecaju 900.00M 900.00M 900.00M Ukupna količina 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Summer Point Token je $ 10.58M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUMX je 900.00M, s ukupnom količinom od 900000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.58M.