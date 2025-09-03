SUMI (SUMI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00002412 $ 0.00002412 $ 0.00002412 24-satna najniža cijena $ 0.00002509 $ 0.00002509 $ 0.00002509 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00002412$ 0.00002412 $ 0.00002412 24-satna najviša cijena $ 0.00002509$ 0.00002509 $ 0.00002509 Najviša cijena ikada $ 0.01433132$ 0.01433132 $ 0.01433132 Najniža cijena $ 0.00000592$ 0.00000592 $ 0.00000592 Promjena cijene (1H) -0.69% Promjena cijene (1D) -2.22% Promjena cijene (7D) -7.86% Promjena cijene (7D) -7.86%

SUMI (SUMI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002429. Tijekom protekla 24 sata, SUMItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002412 i najviše cijene $ 0.00002509, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUMI je $ 0.01433132, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000592.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUMI se promijenio za -0.69% u posljednjih sat vremena, -2.22% u posljednjih 24 sata i -7.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SUMI (SUMI)

Tržišna kapitalizacija $ 24.05K$ 24.05K $ 24.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 24.05K$ 24.05K $ 24.05K Količina u optjecaju 991.85M 991.85M 991.85M Ukupna količina 991,847,227.7005209 991,847,227.7005209 991,847,227.7005209

Trenutačna tržišna kapitalizacija SUMI je $ 24.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUMI je 991.85M, s ukupnom količinom od 991847227.7005209. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.05K.