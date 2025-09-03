Više o SUMI

SUMI Cijena (SUMI)

Neuvršten

1 SUMI u USD cijena uživo:

--
----
-2.50%1D
Grafikon aktualnih cijena SUMI (SUMI)
SUMI (SUMI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00002412
$ 0.00002412$ 0.00002412
24-satna najniža cijena
$ 0.00002509
$ 0.00002509$ 0.00002509
24-satna najviša cijena

$ 0.00002412
$ 0.00002412$ 0.00002412

$ 0.00002509
$ 0.00002509$ 0.00002509

$ 0.01433132
$ 0.01433132$ 0.01433132

$ 0.00000592
$ 0.00000592$ 0.00000592

-0.69%

-2.22%

-7.86%

-7.86%

SUMI (SUMI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002429. Tijekom protekla 24 sata, SUMItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002412 i najviše cijene $ 0.00002509, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUMI je $ 0.01433132, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000592.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUMI se promijenio za -0.69% u posljednjih sat vremena, -2.22% u posljednjih 24 sata i -7.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SUMI (SUMI)

$ 24.05K
$ 24.05K$ 24.05K

--
----

$ 24.05K
$ 24.05K$ 24.05K

991.85M
991.85M 991.85M

991,847,227.7005209
991,847,227.7005209 991,847,227.7005209

Trenutačna tržišna kapitalizacija SUMI je $ 24.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUMI je 991.85M, s ukupnom količinom od 991847227.7005209. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.05K.

SUMI (SUMI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SUMI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SUMI u USD iznosila je $ -0.0000038604.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SUMI u USD iznosila je $ +0.0000017620.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SUMI u USD iznosila je $ -0.000005603102917745544.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.22%
30 dana$ -0.0000038604-15.89%
60 dana$ +0.0000017620+7.25%
90 dana$ -0.000005603102917745544-18.74%

Što je SUMI (SUMI)

Enter the magical world of $SUMI on #Base where luck and good fortune come to dance. COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, $SUMI Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados .

Resurs SUMI (SUMI)

SUMI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SUMI (SUMI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SUMI (SUMI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SUMI.

Provjerite SUMI predviđanje cijene sada!

SUMI u lokalnim valutama

SUMI (SUMI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SUMI (SUMI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SUMI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SUMI (SUMI)

Koliko SUMI (SUMI) vrijedi danas?
Cijena SUMI uživo u USD je 0.00002429 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SUMI u USD?
Trenutačna cijena SUMI u USD je $ 0.00002429. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SUMI?
Tržišna kapitalizacija za SUMI je $ 24.05K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SUMI?
Količina u optjecaju za SUMI je 991.85M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SUMI?
SUMI je postigao ATH cijenu od 0.01433132 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SUMI?
SUMI je vidio ATL cijenu od 0.00000592 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SUMI?
24-satni obujam trgovanja za SUMI je -- USD.
Hoće li SUMI još narasti ove godine?
SUMI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SUMI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
