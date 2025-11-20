Sultanoshi Cijena danas

Trenutačna cijena Sultanoshi (STOSHI) danas je $ 0.0183716, s promjenom od 7.21% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije STOSHI u USD je $ 0.0183716 po STOSHI.

Sultanoshi trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 136,273, s količinom u optjecaju od 7.45M STOSHI. Tijekom posljednja 24 sata, STOSHI trgovao je između $ 0.01711375 (niska) i $ 0.01986135 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.246005, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.01711375.

U kratkoročnim performansama, STOSHI se kretao -0.04% u posljednjem satu i -32.17% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

