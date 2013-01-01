SUKI (SUKI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SUKI (SUKI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SUKI (SUKI) Informacije In December 2013, shortly after the breakout of "Doge," the tech news site The Verge published an article identifying Sato's Kabosu as the original Shiba Inu depicted in the meme. In addition to Kabosu, The Verge also identified "Suki," a Shiba Inu who lives with San Francisco-based photographer Jonathan Fleming, as the scarfed dog portrayed in another popular instance of the meme. SUKI is a meme token build on ethereum chain with 0% taxes for incentive investor to buy and hold . Službena web stranica: https://sukioneth.xyz Kupi SUKI odmah!

SUKI (SUKI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SUKI (SUKI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 18.18K $ 18.18K $ 18.18K Ukupna količina: $ 183.79M $ 183.79M $ 183.79M Količina u optjecaju: $ 183.79M $ 183.79M $ 183.79M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 18.18K $ 18.18K $ 18.18K Povijesni maksimum: $ 0.00512745 $ 0.00512745 $ 0.00512745 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni SUKI (SUKI)

SUKI (SUKI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SUKI (SUKI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SUKI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SUKI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SUKI tokena, istražite SUKI cijenu tokena uživo!

SUKI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SUKI? Naša SUKI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SUKI predviđanje cijene tokena odmah!

