SUKI (SUKI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00512745 Najniža cijena $ 0.00002548 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -3.53%

SUKI (SUKI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00010202. Tijekom protekla 24 sata, SUKItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUKI je $ 0.00512745, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002548.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUKI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -3.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SUKI (SUKI)

Tržišna kapitalizacija $ 18.75K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.75K Količina u optjecaju 183.79M Ukupna količina 183,789,475.2

Trenutačna tržišna kapitalizacija SUKI je $ 18.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUKI je 183.79M, s ukupnom količinom od 183789475.2. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.75K.