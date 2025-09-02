Suite (SUITE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.364851$ 0.364851 $ 0.364851 Najniža cijena $ 0.00995876$ 0.00995876 $ 0.00995876 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +6.89% Promjena cijene (7D) +6.89%

Suite (SUITE) cijena u stvarnom vremenu je $0.01361287. Tijekom protekla 24 sata, SUITEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUITE je $ 0.364851, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00995876.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUITE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +6.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Suite (SUITE)

Tržišna kapitalizacija $ 136.13K$ 136.13K $ 136.13K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 136.13K$ 136.13K $ 136.13K Količina u optjecaju 10.00M 10.00M 10.00M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Suite je $ 136.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUITE je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 136.13K.