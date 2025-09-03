suitard (STD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03978938 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +1.03% Promjena cijene (1D) +0.48% Promjena cijene (7D) -10.64%

suitard (STD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, STDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STD je $ 0.03978938, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STD se promijenio za +1.03% u posljednjih sat vremena, +0.48% u posljednjih 24 sata i -10.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu suitard (STD)

Tržišna kapitalizacija $ 33.57K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 33.57K Količina u optjecaju 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija suitard je $ 33.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STD je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.57K.