Suiswap Cijena danas

Trenutačna cijena Suiswap (SSWP) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SSWP u USD je -- po SSWP.

Suiswap trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 57,973, s količinom u optjecaju od 10.00B SSWP. Tijekom posljednja 24 sata, SSWP trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00458571, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, SSWP se kretao -- u posljednjem satu i -18.87% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Suiswap (SSWP)

Tržišna kapitalizacija $ 57.97K$ 57.97K $ 57.97K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 57.97K$ 57.97K $ 57.97K Količina u optjecaju 10.00B 10.00B 10.00B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Suiswap je $ 57.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SSWP je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 57.97K.