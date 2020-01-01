SUISSMA AI by Virtuals (SUISS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SUISSMA AI by Virtuals (SUISS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SUISSMA AI by Virtuals (SUISS) Informacije Suissma AI Agent is disrupting content creation by empowering users with cutting-edge AI tools for seamless content creation, automation, and publishing. From creating captivating posts, reels, and memes to managing newsletters and captions, Suissma AI makes content creation efficient and effortless. Built on innovation and user-focused design, Suissma AI integrates Web3 technology for enhanced utility. Token holders will enjoy access to upcoming app, features, and AI Agent at a discount or even free, depending on their holdings. Trusted by creators and businesses alike, Suissma AI is powered by a passionate team dedicated to disrupting the marketing industry. Be part of the future of content Suissma AI! Službena web stranica: https://www.suissma.com/suissma-ai Bijela knjiga: https://gitbook.suissma.com/ Kupi SUISS odmah!

SUISSMA AI by Virtuals (SUISS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SUISSMA AI by Virtuals (SUISS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 53.23K $ 53.23K $ 53.23K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 359.17M $ 359.17M $ 359.17M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 148.19K $ 148.19K $ 148.19K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00014844 $ 0.00014844 $ 0.00014844 Saznajte više o cijeni SUISSMA AI by Virtuals (SUISS)

SUISSMA AI by Virtuals (SUISS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SUISSMA AI by Virtuals (SUISS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SUISS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SUISS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SUISS tokena, istražite SUISS cijenu tokena uživo!

SUISS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SUISS? Naša SUISS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SUISS predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!