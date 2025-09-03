SUISSMA AI by Virtuals (SUISS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.82% Promjena cijene (1D) -6.11% Promjena cijene (7D) -26.94% Promjena cijene (7D) -26.94%

SUISSMA AI by Virtuals (SUISS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SUISStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUISS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUISS se promijenio za +0.82% u posljednjih sat vremena, -6.11% u posljednjih 24 sata i -26.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SUISSMA AI by Virtuals (SUISS)

Tržišna kapitalizacija $ 52.95K$ 52.95K $ 52.95K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 147.43K$ 147.43K $ 147.43K Količina u optjecaju 359.17M 359.17M 359.17M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SUISSMA AI by Virtuals je $ 52.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUISS je 359.17M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 147.43K.