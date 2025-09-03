Više o NAMI

NAMI Informacije o cijeni

NAMI Službena web stranica

NAMI Tokenomija

NAMI Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

SUINAMI Logotip

SUINAMI Cijena (NAMI)

Neuvršten

1 NAMI u USD cijena uživo:

--
----
+2.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena SUINAMI (NAMI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:32:26 (UTC+8)

SUINAMI (NAMI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+2.13%

-8.04%

-8.04%

SUINAMI (NAMI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NAMItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NAMI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NAMI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.13% u posljednjih 24 sata i -8.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SUINAMI (NAMI)

$ 68.95K
$ 68.95K$ 68.95K

--
----

$ 68.95K
$ 68.95K$ 68.95K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SUINAMI je $ 68.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NAMI je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 68.95K.

SUINAMI (NAMI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SUINAMI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SUINAMI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SUINAMI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SUINAMI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.13%
30 dana$ 0-41.72%
60 dana$ 0-36.27%
90 dana$ 0--

Što je SUINAMI (NAMI)

SUINAMI is a community based project on the SUI chain, SUI is right now very popular under the hardcore crypto community. The name SUINAMI comes from the chain (SUI) and the name of the dog (NAMI), what creates together SUINAMI, what stand for TSUNAMI. Why TSUNAMI? Because SUI is the chain of water and TSUNAMI and water are connected. SUINAMI is based on a dog named NAMI that is imaginary. SUINAMI is a community based token where the developer pays for the marketing, ads etc etc and the community will do the raids and that's will increase the price of the token. This project does not have a real value, but maybe in the future when the price increases it will have.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs SUINAMI (NAMI)

Službena web-stranica

SUINAMI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SUINAMI (NAMI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SUINAMI (NAMI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SUINAMI.

Provjerite SUINAMI predviđanje cijene sada!

NAMI u lokalnim valutama

SUINAMI (NAMI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SUINAMI (NAMI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NAMI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SUINAMI (NAMI)

Koliko SUINAMI (NAMI) vrijedi danas?
Cijena NAMI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NAMI u USD?
Trenutačna cijena NAMI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SUINAMI?
Tržišna kapitalizacija za NAMI je $ 68.95K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NAMI?
Količina u optjecaju za NAMI je 10.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NAMI?
NAMI je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NAMI?
NAMI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NAMI?
24-satni obujam trgovanja za NAMI je -- USD.
Hoće li NAMI još narasti ove godine?
NAMI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NAMI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:32:26 (UTC+8)

SUINAMI (NAMI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.