Suilama (SUILAMA) Tokenomika
Suilama (SUILAMA) Informacije
Suilama ($SUILAMA) is a meme coin project built on the Sui blockchain, designed to engage the community with humor and creativity while promoting adoption of the Sui ecosystem. As the unofficial mascot of Sui, Suilama combines the playful spirit of meme culture with blockchain technology, offering a fun, community-driven experience. The project’s utility revolves around fostering engagement within the Sui ecosystem, encouraging participation, and driving excitement through community interactions. While primarily a meme coin, Suilama aims to be a recognizable symbol within the Sui network.
Suilama (SUILAMA) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Suilama (SUILAMA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Suilama (SUILAMA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Suilama (SUILAMA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj SUILAMA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja SUILAMA tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku SUILAMA tokena, istražite SUILAMA cijenu tokena uživo!
SUILAMA Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide SUILAMA? Naša SUILAMA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.