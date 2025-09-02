Suijak Cijena (SUIJAK)
--
--
+1.35%
+1.35%
Suijak (SUIJAK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SUIJAKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUIJAK je $ 0.001134, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUIJAK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Suijak je $ 134.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUIJAK je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 134.09K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Suijak u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Suijak u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Suijak u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Suijak u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|--
|30 dana
|$ 0
|-24.97%
|60 dana
|$ 0
|-21.92%
|90 dana
|$ 0
|--
Suijak is a meme token inspired by the popular Wojak meme, which has become a significant part of internet culture. Unlike utility tokens that offer specific functionalities or services within a blockchain ecosystem, Suijak is purely a meme token. This means it doesn't provide any inherent utility or practical use cases beyond its value as a digital collectible and a symbol of community and cultural expression. The creation of Suijak taps into the widespread appeal of the Wojak meme, which is known for its humorous and often relatable depictions of various emotions and situations. By leveraging this meme, Suijak aims to build a community of enthusiasts who appreciate the humor and cultural significance of Wojak. The token serves as a fun and engaging way for people to participate in the crypto space without the complexities and technicalities associated with utility tokens. It embodies the spirit of internet memes, which are often created and shared for entertainment and social connection rather than practical purposes. As a meme token, Suijak's value is largely driven by its community and the collective enjoyment of its holders. This makes it a unique and interesting addition to the world of cryptocurrencies, where not all tokens need to have a utilitarian function to be valued and appreciated. Instead, Suijak celebrates the lighter side of the crypto world, offering a playful and accessible entry point for those who might be intimidated by more complex crypto projects. In essence, Suijak is a testament to the power of memes and community in the digital age, highlighting how cultural phenomena can influence and shape new forms of digital assets. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, Suijak provides a way to engage with the crypto community through the shared language of memes, making it a distinctive and enjoyable part of the broader cryptocurrency landscape.
