SUIDeFAI by SuiAI (SUID) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00174686$ 0.00174686 $ 0.00174686 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.11% Promjena cijene (1D) -4.89% Promjena cijene (7D) -12.95% Promjena cijene (7D) -12.95%

SUIDeFAI by SuiAI (SUID) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SUIDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUID je $ 0.00174686, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUID se promijenio za +2.11% u posljednjih sat vremena, -4.89% u posljednjih 24 sata i -12.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SUIDeFAI by SuiAI (SUID)

Tržišna kapitalizacija $ 14.66K$ 14.66K $ 14.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.66K$ 14.66K $ 14.66K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SUIDeFAI by SuiAI je $ 14.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUID je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.66K.