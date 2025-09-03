Više o SUID

SUIDeFAI by SuiAI Logotip

SUIDeFAI by SuiAI Cijena (SUID)

Neuvršten

1 SUID u USD cijena uživo:

--
----
-4.80%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena SUIDeFAI by SuiAI (SUID)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:04:28 (UTC+8)

SUIDeFAI by SuiAI (SUID) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00174686
$ 0.00174686$ 0.00174686

$ 0
$ 0$ 0

+2.11%

-4.89%

-12.95%

-12.95%

SUIDeFAI by SuiAI (SUID) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SUIDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUID je $ 0.00174686, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUID se promijenio za +2.11% u posljednjih sat vremena, -4.89% u posljednjih 24 sata i -12.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SUIDeFAI by SuiAI (SUID)

$ 14.66K
$ 14.66K$ 14.66K

--
----

$ 14.66K
$ 14.66K$ 14.66K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SUIDeFAI by SuiAI je $ 14.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUID je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.66K.

SUIDeFAI by SuiAI (SUID) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SUIDeFAI by SuiAI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SUIDeFAI by SuiAI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SUIDeFAI by SuiAI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SUIDeFAI by SuiAI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-4.89%
30 dana$ 0-50.27%
60 dana$ 0+40.90%
90 dana$ 0--

Što je SUIDeFAI by SuiAI (SUID)

SUIDeFAI integrates DeFi and AI to form an AI-Powered DAO driven by crowd intelligence. Built on the SUI blockchain, it redefines decision-making in DeFi using advanced AI algorithms within a decentralized framework. Leveraging SUIs scalability, speed, and low costs, SUIDeFAI introduces a new standard for DeFi. Core Modules of the SUIDeFAI platform: - AI-Powered Governance: Machine learning models for real-time decision optimization. - DeFi Optimization: Reinforcement learning to maximize yield. - Crowd Intelligence Aggregation: NLP for sentiment analysis and consensus predictions.

Resurs SUIDeFAI by SuiAI (SUID)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

SUIDeFAI by SuiAI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SUIDeFAI by SuiAI (SUID) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SUIDeFAI by SuiAI (SUID) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SUIDeFAI by SuiAI.

Provjerite SUIDeFAI by SuiAI predviđanje cijene sada!

SUID u lokalnim valutama

SUIDeFAI by SuiAI (SUID) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SUIDeFAI by SuiAI (SUID) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SUID opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SUIDeFAI by SuiAI (SUID)

Koliko SUIDeFAI by SuiAI (SUID) vrijedi danas?
Cijena SUID uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SUID u USD?
Trenutačna cijena SUID u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SUIDeFAI by SuiAI?
Tržišna kapitalizacija za SUID je $ 14.66K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SUID?
Količina u optjecaju za SUID je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SUID?
SUID je postigao ATH cijenu od 0.00174686 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SUID?
SUID je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SUID?
24-satni obujam trgovanja za SUID je -- USD.
Hoće li SUID još narasti ove godine?
SUID mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SUID predviđanje cijene za detaljniju analizu.
