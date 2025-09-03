Suicy the Seal (SUICY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01391738$ 0.01391738 $ 0.01391738 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.16% Promjena cijene (1D) +4.42% Promjena cijene (7D) -1.68% Promjena cijene (7D) -1.68%

Suicy the Seal (SUICY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SUICYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUICY je $ 0.01391738, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUICY se promijenio za +1.16% u posljednjih sat vremena, +4.42% u posljednjih 24 sata i -1.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Suicy the Seal (SUICY)

Tržišna kapitalizacija $ 38.84K$ 38.84K $ 38.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 38.84K$ 38.84K $ 38.84K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Suicy the Seal je $ 38.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUICY je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.84K.