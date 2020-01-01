Suicune (HSUI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Suicune (HSUI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Suicune (HSUI) Informacije The Legendary Beast of SUI is believed to be both the embodiment of the north winds and compassion of pure spring waters. Suicune is the perfect mascot for the Sui Network, and is all about learning and having fun on SUI! Suicune has been embraced as the SUI network's mascot by developers, infrastructure providers, thought leaders, "KOLs", and parallel SUI projects. Suicune is an organic community token fostering a culture of being based, eliminating FUD, inclusion, curiosity, and respect. Službena web stranica: https://suicune.dog/

Suicune (HSUI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Suicune (HSUI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 946.53K Ukupna količina: $ 245.00M Količina u optjecaju: $ 245.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 946.53K Povijesni maksimum: $ 0.119137 Povijesni minimum: $ 0.0014754 Trenutna cijena: $ 0.00385647

Suicune (HSUI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Suicune (HSUI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HSUI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HSUI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HSUI tokena, istražite HSUI cijenu tokena uživo!

HSUI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HSUI? Naša HSUI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

