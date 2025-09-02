Više o HSUI

HSUI Informacije o cijeni

HSUI Službena web stranica

HSUI Tokenomija

HSUI Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Suicune Logotip

Suicune Cijena (HSUI)

Neuvršten

1 HSUI u USD cijena uživo:

$0.00386448
$0.00386448$0.00386448
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Suicune (HSUI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:35:45 (UTC+8)

Suicune (HSUI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0037936
$ 0.0037936$ 0.0037936
24-satna najniža cijena
$ 0.00400418
$ 0.00400418$ 0.00400418
24-satna najviša cijena

$ 0.0037936
$ 0.0037936$ 0.0037936

$ 0.00400418
$ 0.00400418$ 0.00400418

$ 0.119137
$ 0.119137$ 0.119137

$ 0.0014754
$ 0.0014754$ 0.0014754

-0.48%

-0.08%

-6.58%

-6.58%

Suicune (HSUI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00386448. Tijekom protekla 24 sata, HSUItrgovalo je između najniže cijene $ 0.0037936 i najviše cijene $ 0.00400418, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HSUI je $ 0.119137, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0014754.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HSUI se promijenio za -0.48% u posljednjih sat vremena, -0.08% u posljednjih 24 sata i -6.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Suicune (HSUI)

$ 946.80K
$ 946.80K$ 946.80K

--
----

$ 946.80K
$ 946.80K$ 946.80K

245.00M
245.00M 245.00M

245,000,000.0
245,000,000.0 245,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Suicune je $ 946.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HSUI je 245.00M, s ukupnom količinom od 245000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 946.80K.

Suicune (HSUI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Suicune u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Suicune u USD iznosila je $ -0.0004763671.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Suicune u USD iznosila je $ +0.0040102767.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Suicune u USD iznosila je $ +0.0006027520891008654.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.08%
30 dana$ -0.0004763671-12.32%
60 dana$ +0.0040102767+103.77%
90 dana$ +0.0006027520891008654+18.48%

Što je Suicune (HSUI)

The Legendary Beast of SUI is believed to be both the embodiment of the north winds and compassion of pure spring waters. Suicune is the perfect mascot for the Sui Network, and is all about learning and having fun on SUI! Suicune has been embraced as the SUI network's mascot by developers, infrastructure providers, thought leaders, "KOLs", and parallel SUI projects. Suicune is an organic community token fostering a culture of being based, eliminating FUD, inclusion, curiosity, and respect.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Suicune (HSUI)

Službena web-stranica

Suicune Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Suicune (HSUI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Suicune (HSUI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Suicune.

Provjerite Suicune predviđanje cijene sada!

HSUI u lokalnim valutama

Suicune (HSUI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Suicune (HSUI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HSUI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Suicune (HSUI)

Koliko Suicune (HSUI) vrijedi danas?
Cijena HSUI uživo u USD je 0.00386448 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HSUI u USD?
Trenutačna cijena HSUI u USD je $ 0.00386448. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Suicune?
Tržišna kapitalizacija za HSUI je $ 946.80K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HSUI?
Količina u optjecaju za HSUI je 245.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HSUI?
HSUI je postigao ATH cijenu od 0.119137 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HSUI?
HSUI je vidio ATL cijenu od 0.0014754 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HSUI?
24-satni obujam trgovanja za HSUI je -- USD.
Hoće li HSUI još narasti ove godine?
HSUI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HSUI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:35:45 (UTC+8)

Suicune (HSUI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.