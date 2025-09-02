Suicune (HSUI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.0037936 24-satna najviša cijena $ 0.00400418 Najviša cijena ikada $ 0.119137 Najniža cijena $ 0.0014754 Promjena cijene (1H) -0.48% Promjena cijene (1D) -0.08% Promjena cijene (7D) -6.58%

Suicune (HSUI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00386448. Tijekom protekla 24 sata, HSUItrgovalo je između najniže cijene $ 0.0037936 i najviše cijene $ 0.00400418, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HSUI je $ 0.119137, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0014754.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HSUI se promijenio za -0.48% u posljednjih sat vremena, -0.08% u posljednjih 24 sata i -6.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Suicune (HSUI)

Tržišna kapitalizacija $ 946.80K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 946.80K Količina u optjecaju 245.00M Ukupna količina 245,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Suicune je $ 946.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HSUI je 245.00M, s ukupnom količinom od 245000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 946.80K.