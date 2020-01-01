Suiba Inu (SUIB) Tokenomika
Suiba Inu (SUIB) Informacije
Suiba is a vibrant, fast-growing ecosystem built on the SUI blockchain, focusing on creating unique experiences in trading, NFTs, and decentralized finance (DeFi). At the core of Suiba is SuibaBot, a Telegram-based trading bot that allows users to trade and manage SUI tokens, particularly memecoins, with ease. SuibaBot stands out for its user-friendly interface, fast transaction speeds, and advanced trading features, which include sniping, copy trading, dollar-cost averaging (DCA), and more.
The Suiba ecosystem also features a unique NFT collection of 2,000 rare and custom-designed NFTs. These NFTs not only serve as collectibles but unlock exclusive premium features within SuibaBot, such as reduced fees and access to upcoming advanced tools. The project thrives on community engagement, offering special giveaways, airdrops, and honorary NFTs to recognize key members and supporters.
Liquidity within the Suiba ecosystem is supported by the Cetus and BlueMove platforms, where users can contribute and manage liquidity pools. Regular updates and improvements keep the ecosystem evolving, with recent advancements like the speed update, which leverages a dedicated node to enhance transaction efficiency.
Looking ahead, Suiba is set to release v2, which promises to bring even more powerful features and tools, solidifying its place in the SUI ecosystem. As Suiba continues to grow, it remains committed to delivering value to its community through innovative features, user empowerment, and constant development.
Suiba Inu (SUIB) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Suiba Inu (SUIB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Suiba Inu (SUIB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Suiba Inu (SUIB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj SUIB tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja SUIB tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku SUIB tokena, istražite SUIB cijenu tokena uživo!
SUIB Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide SUIB? Naša SUIB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.