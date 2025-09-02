Više o SUIB

SUIB Informacije o cijeni

SUIB Službena web stranica

SUIB Tokenomija

SUIB Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Suiba Inu Logotip

Suiba Inu Cijena (SUIB)

Neuvršten

1 SUIB u USD cijena uživo:

--
----
+2.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Suiba Inu (SUIB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:14:50 (UTC+8)

Suiba Inu (SUIB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00467352
$ 0.00467352$ 0.00467352

$ 0
$ 0$ 0

-2.10%

+2.99%

-5.57%

-5.57%

Suiba Inu (SUIB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SUIBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUIB je $ 0.00467352, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUIB se promijenio za -2.10% u posljednjih sat vremena, +2.99% u posljednjih 24 sata i -5.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Suiba Inu (SUIB)

$ 95.27K
$ 95.27K$ 95.27K

--
----

$ 95.27K
$ 95.27K$ 95.27K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Suiba Inu je $ 95.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUIB je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 95.27K.

Suiba Inu (SUIB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Suiba Inu u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Suiba Inu u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Suiba Inu u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Suiba Inu u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.99%
30 dana$ 0-24.01%
60 dana$ 0-30.76%
90 dana$ 0--

Što je Suiba Inu (SUIB)

Suiba is a vibrant, fast-growing ecosystem built on the SUI blockchain, focusing on creating unique experiences in trading, NFTs, and decentralized finance (DeFi). At the core of Suiba is SuibaBot, a Telegram-based trading bot that allows users to trade and manage SUI tokens, particularly memecoins, with ease. SuibaBot stands out for its user-friendly interface, fast transaction speeds, and advanced trading features, which include sniping, copy trading, dollar-cost averaging (DCA), and more. The Suiba ecosystem also features a unique NFT collection of 2,000 rare and custom-designed NFTs. These NFTs not only serve as collectibles but unlock exclusive premium features within SuibaBot, such as reduced fees and access to upcoming advanced tools. The project thrives on community engagement, offering special giveaways, airdrops, and honorary NFTs to recognize key members and supporters. Liquidity within the Suiba ecosystem is supported by the Cetus and BlueMove platforms, where users can contribute and manage liquidity pools. Regular updates and improvements keep the ecosystem evolving, with recent advancements like the speed update, which leverages a dedicated node to enhance transaction efficiency. Looking ahead, Suiba is set to release v2, which promises to bring even more powerful features and tools, solidifying its place in the SUI ecosystem. As Suiba continues to grow, it remains committed to delivering value to its community through innovative features, user empowerment, and constant development.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Suiba Inu (SUIB)

Službena web-stranica

Suiba Inu Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Suiba Inu (SUIB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Suiba Inu (SUIB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Suiba Inu.

Provjerite Suiba Inu predviđanje cijene sada!

SUIB u lokalnim valutama

Suiba Inu (SUIB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Suiba Inu (SUIB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SUIB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Suiba Inu (SUIB)

Koliko Suiba Inu (SUIB) vrijedi danas?
Cijena SUIB uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SUIB u USD?
Trenutačna cijena SUIB u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Suiba Inu?
Tržišna kapitalizacija za SUIB je $ 95.27K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SUIB?
Količina u optjecaju za SUIB je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SUIB?
SUIB je postigao ATH cijenu od 0.00467352 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SUIB?
SUIB je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SUIB?
24-satni obujam trgovanja za SUIB je -- USD.
Hoće li SUIB još narasti ove godine?
SUIB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SUIB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:14:50 (UTC+8)

Suiba Inu (SUIB) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.