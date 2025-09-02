Suiba Inu (SUIB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00467352 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -2.10% Promjena cijene (1D) +2.99% Promjena cijene (7D) -5.57%

Suiba Inu (SUIB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SUIBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUIB je $ 0.00467352, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUIB se promijenio za -2.10% u posljednjih sat vremena, +2.99% u posljednjih 24 sata i -5.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Suiba Inu (SUIB)

Tržišna kapitalizacija $ 95.27K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 95.27K Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Suiba Inu je $ 95.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUIB je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 95.27K.