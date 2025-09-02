Suiba Inu Cijena (SUIB)
Suiba Inu (SUIB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SUIBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUIB je $ 0.00467352, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUIB se promijenio za -2.10% u posljednjih sat vremena, +2.99% u posljednjih 24 sata i -5.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Suiba Inu je $ 95.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUIB je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 95.27K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Suiba Inu u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Suiba Inu u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Suiba Inu u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Suiba Inu u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|+2.99%
|30 dana
|$ 0
|-24.01%
|60 dana
|$ 0
|-30.76%
|90 dana
|$ 0
|--
Suiba is a vibrant, fast-growing ecosystem built on the SUI blockchain, focusing on creating unique experiences in trading, NFTs, and decentralized finance (DeFi). At the core of Suiba is SuibaBot, a Telegram-based trading bot that allows users to trade and manage SUI tokens, particularly memecoins, with ease. SuibaBot stands out for its user-friendly interface, fast transaction speeds, and advanced trading features, which include sniping, copy trading, dollar-cost averaging (DCA), and more. The Suiba ecosystem also features a unique NFT collection of 2,000 rare and custom-designed NFTs. These NFTs not only serve as collectibles but unlock exclusive premium features within SuibaBot, such as reduced fees and access to upcoming advanced tools. The project thrives on community engagement, offering special giveaways, airdrops, and honorary NFTs to recognize key members and supporters. Liquidity within the Suiba ecosystem is supported by the Cetus and BlueMove platforms, where users can contribute and manage liquidity pools. Regular updates and improvements keep the ecosystem evolving, with recent advancements like the speed update, which leverages a dedicated node to enhance transaction efficiency. Looking ahead, Suiba is set to release v2, which promises to bring even more powerful features and tools, solidifying its place in the SUI ecosystem. As Suiba continues to grow, it remains committed to delivering value to its community through innovative features, user empowerment, and constant development.
