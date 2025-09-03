Više o SU

Sui Universe Cijena (SU)

1 SU u USD cijena uživo:

+0.80%1D
Grafikon aktualnih cijena Sui Universe (SU)
Sui Universe (SU) Informacije o cijeni (USD)

Sui Universe (SU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SU je $ 0.00026084, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SU se promijenio za -0.98% u posljednjih sat vremena, +0.89% u posljednjih 24 sata i -4.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sui Universe (SU)

$ 8.49K
$ 8.49K$ 8.49K

$ 8.75K
$ 8.75K$ 8.75K

9.71B
9.71B 9.71B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sui Universe je $ 8.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SU je 9.71B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.75K.

Sui Universe (SU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Sui Universe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Sui Universe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Sui Universe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Sui Universe u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.89%
30 dana$ 0-54.35%
60 dana$ 0-80.19%
90 dana$ 0--

Što je Sui Universe (SU)

Sui Universe is an innovative Web3 project designed to revolutionize the way communities interact and create within the blockchain ecosystem. Built on the Sui blockchain, the project merges cutting-edge technology, artistic expression, and community-driven initiatives to foster a vibrant, decentralized digital space. Core Vision Our mission is to build a thriving ecosystem where creativity meets technology, empowering individuals to express themselves, trade assets, and shape the future of decentralized communities. Sui Universe is designed to inspire innovation while nurturing a connected and inclusive environment.

Resurs Sui Universe (SU)

Službena web-stranica

Sui Universe Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sui Universe (SU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sui Universe (SU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sui Universe.

Provjerite Sui Universe predviđanje cijene sada!

SU u lokalnim valutama

Sui Universe (SU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sui Universe (SU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sui Universe (SU)

Koliko Sui Universe (SU) vrijedi danas?
Cijena SU uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SU u USD?
Trenutačna cijena SU u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Sui Universe?
Tržišna kapitalizacija za SU je $ 8.49K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SU?
Količina u optjecaju za SU je 9.71B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SU?
SU je postigao ATH cijenu od 0.00026084 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SU?
SU je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SU?
24-satni obujam trgovanja za SU je -- USD.
Hoće li SU još narasti ove godine?
SU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Sui Universe (SU) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

