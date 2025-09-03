Sui Universe (SU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00026084$ 0.00026084 $ 0.00026084 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.98% Promjena cijene (1D) +0.89% Promjena cijene (7D) -4.56% Promjena cijene (7D) -4.56%

Sui Universe (SU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SU je $ 0.00026084, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SU se promijenio za -0.98% u posljednjih sat vremena, +0.89% u posljednjih 24 sata i -4.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sui Universe (SU)

Tržišna kapitalizacija $ 8.49K$ 8.49K $ 8.49K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.75K$ 8.75K $ 8.75K Količina u optjecaju 9.71B 9.71B 9.71B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sui Universe je $ 8.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SU je 9.71B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.75K.