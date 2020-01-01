SUI TRUMP (SUITRUMP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SUI TRUMP (SUITRUMP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SUI TRUMP (SUITRUMP) Informacije SUITRUMP is a memecoin project within the SUI ecosystem, drawing inspiration from the determination and work ethic associated with Donald Trump. Designed to unite the SUI meme community, SUITRUMP aspires to establish itself as a leader in transparency and innovation within the space. Our slogan is that "It's all about WINNING". Beyond being an investment asset, SUITRUMP serves as a tool for fostering community engagement and collaboration. Službena web stranica: https://sui-trump.com/ Bijela knjiga: https://cryptomischief.io/wp-content/uploads/SUITRUMP-FARM-PITCH-DECK.html Kupi SUITRUMP odmah!

SUI TRUMP (SUITRUMP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SUI TRUMP (SUITRUMP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Povijesni maksimum: $ 0.00143351 $ 0.00143351 $ 0.00143351 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00017253 $ 0.00017253 $ 0.00017253 Saznajte više o cijeni SUI TRUMP (SUITRUMP)

SUI TRUMP (SUITRUMP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SUI TRUMP (SUITRUMP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SUITRUMP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SUITRUMP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SUITRUMP tokena, istražite SUITRUMP cijenu tokena uživo!

SUITRUMP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SUITRUMP? Naša SUITRUMP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SUITRUMP predviđanje cijene tokena odmah!

