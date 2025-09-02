SUI TRUMP (SUITRUMP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00143351$ 0.00143351 $ 0.00143351 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +5.15% Promjena cijene (1D) +4.56% Promjena cijene (7D) +131.40% Promjena cijene (7D) +131.40%

SUI TRUMP (SUITRUMP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SUITRUMPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUITRUMP je $ 0.00143351, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUITRUMP se promijenio za +5.15% u posljednjih sat vremena, +4.56% u posljednjih 24 sata i +131.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SUI TRUMP (SUITRUMP)

Tržišna kapitalizacija $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M Količina u optjecaju 10.00B 10.00B 10.00B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SUI TRUMP je $ 1.89M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUITRUMP je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.89M.