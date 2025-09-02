Više o SUITRUMP

SUI TRUMP Cijena (SUITRUMP)

Neuvršten

1 SUITRUMP u USD cijena uživo:

$0.00019006
$0.00019006$0.00019006
+4.40%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena SUI TRUMP (SUITRUMP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:54:41 (UTC+8)

SUI TRUMP (SUITRUMP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00143351
$ 0.00143351$ 0.00143351

$ 0
$ 0$ 0

+5.15%

+4.56%

+131.40%

+131.40%

SUI TRUMP (SUITRUMP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SUITRUMPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUITRUMP je $ 0.00143351, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUITRUMP se promijenio za +5.15% u posljednjih sat vremena, +4.56% u posljednjih 24 sata i +131.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SUI TRUMP (SUITRUMP)

$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M

--
----

$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SUI TRUMP je $ 1.89M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUITRUMP je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.89M.

SUI TRUMP (SUITRUMP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SUI TRUMP u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SUI TRUMP u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SUI TRUMP u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SUI TRUMP u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+4.56%
30 dana$ 0+351.29%
60 dana$ 0+457.32%
90 dana$ 0--

Što je SUI TRUMP (SUITRUMP)

SUITRUMP is a memecoin project within the SUI ecosystem, drawing inspiration from the determination and work ethic associated with Donald Trump. Designed to unite the SUI meme community, SUITRUMP aspires to establish itself as a leader in transparency and innovation within the space. Our slogan is that "It's all about WINNING". Beyond being an investment asset, SUITRUMP serves as a tool for fostering community engagement and collaboration.

Resurs SUI TRUMP (SUITRUMP)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

SUI TRUMP Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SUI TRUMP (SUITRUMP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SUI TRUMP (SUITRUMP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SUI TRUMP.

Provjerite SUI TRUMP predviđanje cijene sada!

SUITRUMP u lokalnim valutama

SUI TRUMP (SUITRUMP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SUI TRUMP (SUITRUMP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SUITRUMP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SUI TRUMP (SUITRUMP)

Koliko SUI TRUMP (SUITRUMP) vrijedi danas?
Cijena SUITRUMP uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SUITRUMP u USD?
Trenutačna cijena SUITRUMP u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SUI TRUMP?
Tržišna kapitalizacija za SUITRUMP je $ 1.89M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SUITRUMP?
Količina u optjecaju za SUITRUMP je 10.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SUITRUMP?
SUITRUMP je postigao ATH cijenu od 0.00143351 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SUITRUMP?
SUITRUMP je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SUITRUMP?
24-satni obujam trgovanja za SUITRUMP je -- USD.
Hoće li SUITRUMP još narasti ove godine?
SUITRUMP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SUITRUMP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:54:41 (UTC+8)

