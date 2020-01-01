SUI Plop (PLOP) Tokenomika

SUI Plop (PLOP) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u SUI Plop (PLOP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

SUI Plop (PLOP) Informacije

The project aims to create and share memes that engage the community and promote the Suichain ecosystem. Inspired by the concept of Suichain as a 'drop of water,' we use this imagery to creatively represent and spread awareness of the ecosystem. Each meme serves as a unique expression of Suichain’s values, highlighting its importance and potential within the blockchain space. By leveraging this symbolic representation, we foster community involvement and generate interest in Suichain, helping to build a stronger, more connected network

Službena web stranica:
https://plopsui.com/

SUI Plop (PLOP) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SUI Plop (PLOP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 63.76K
$ 63.76K
Ukupna količina:
$ 10.00B
$ 10.00B
Količina u optjecaju:
$ 10.00B
$ 10.00B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 63.76K
$ 63.76K
Povijesni maksimum:
$ 0
$ 0
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0

SUI Plop (PLOP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike SUI Plop (PLOP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj PLOP tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja PLOP tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku PLOP tokena, istražite PLOP cijenu tokena uživo!

PLOP Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide PLOP? Naša PLOP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.