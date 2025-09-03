Više o SUIDOG

SUIDOG Informacije o cijeni

SUIDOG Službena web stranica

SUIDOG Tokenomija

SUIDOG Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

SUI Dog Logotip

SUI Dog Cijena (SUIDOG)

Neuvršten

1 SUIDOG u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena SUI Dog (SUIDOG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:04:21 (UTC+8)

SUI Dog (SUIDOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.15%

-0.15%

SUI Dog (SUIDOG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SUIDOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUIDOG je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUIDOG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SUI Dog (SUIDOG)

$ 32.44K
$ 32.44K$ 32.44K

--
----

$ 32.44K
$ 32.44K$ 32.44K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SUI Dog je $ 32.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUIDOG je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.44K.

SUI Dog (SUIDOG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SUI Dog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SUI Dog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SUI Dog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SUI Dog u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-10.70%
60 dana$ 0+13.04%
90 dana$ 0--

Što je SUI Dog (SUIDOG)

our project is about a beautiful dog that conquers the sui network. about the power of the community that supports the project, each drawing is handmade by the artist. we represent the main animal memes on the sui network, we work hard to make everyone in the cryptocommunity aware of us, the power of our community takeover is getting stronger every day. and our prekarsan meme dog will conquer the world.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs SUI Dog (SUIDOG)

Službena web-stranica

SUI Dog Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SUI Dog (SUIDOG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SUI Dog (SUIDOG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SUI Dog.

Provjerite SUI Dog predviđanje cijene sada!

SUIDOG u lokalnim valutama

SUI Dog (SUIDOG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SUI Dog (SUIDOG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SUIDOG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SUI Dog (SUIDOG)

Koliko SUI Dog (SUIDOG) vrijedi danas?
Cijena SUIDOG uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SUIDOG u USD?
Trenutačna cijena SUIDOG u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SUI Dog?
Tržišna kapitalizacija za SUIDOG je $ 32.44K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SUIDOG?
Količina u optjecaju za SUIDOG je 10.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SUIDOG?
SUIDOG je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SUIDOG?
SUIDOG je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SUIDOG?
24-satni obujam trgovanja za SUIDOG je -- USD.
Hoće li SUIDOG još narasti ove godine?
SUIDOG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SUIDOG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:04:21 (UTC+8)

SUI Dog (SUIDOG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.