Sui DePIN Cijena danas

Trenutačna cijena Sui DePIN (SUIDEPIN) danas je $ 0.00007787, s promjenom od 6.84% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SUIDEPIN u USD je $ 0.00007787 po SUIDEPIN.

Sui DePIN trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 77,874, s količinom u optjecaju od 1.00B SUIDEPIN. Tijekom posljednja 24 sata, SUIDEPIN trgovao je između $ 0.00007217 (niska) i $ 0.00008384 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02374623, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00004336.

U kratkoročnim performansama, SUIDEPIN se kretao -0.00% u posljednjem satu i -70.68% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Sui DePIN (SUIDEPIN)

Tržišna kapitalizacija $ 77.87K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 77.87K Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

