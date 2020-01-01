Sui Chad (CHAD) Tokenomika
The Bald, Bold and Blue Chad of Sui
Sui Chad is a community-driven meme token on the Sui Network, built to embody the spirit of the "Chad" archetype—confident, bold, and resilient.
What began as a simple meme token evolved into a powerful movement when the community took over after the original developer left. Now, Sui Chad stands as a symbol of unity, strength, and the raw power of collaboration.
Led by the iconic "Bald, Bold, and Blue" Chad, the project rallies the strongest meme cult army on the Sui blockchain, fostering growth, dominance, and solidarity. More than just a meme, Sui Chad is a community-driven force for innovation, fun, and shared success.
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sui Chad (CHAD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Sui Chad (CHAD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Sui Chad (CHAD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj CHAD tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja CHAD tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku CHAD tokena, istražite CHAD cijenu tokena uživo!
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.