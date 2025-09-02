Više o BOOST

BOOST Informacije o cijeni

BOOST Službena web stranica

BOOST Tokenomija

BOOST Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Sui Booster DAO Logotip

Sui Booster DAO Cijena (BOOST)

Neuvršten

1 BOOST u USD cijena uživo:

--
----
-8.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Sui Booster DAO (BOOST)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:14:34 (UTC+8)

Sui Booster DAO (BOOST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00705847
$ 0.00705847$ 0.00705847

$ 0
$ 0$ 0

+0.08%

-8.45%

-15.28%

-15.28%

Sui Booster DAO (BOOST) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BOOSTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOOST je $ 0.00705847, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOOST se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, -8.45% u posljednjih 24 sata i -15.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sui Booster DAO (BOOST)

$ 7.88K
$ 7.88K$ 7.88K

--
----

$ 7.88K
$ 7.88K$ 7.88K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sui Booster DAO je $ 7.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOOST je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.88K.

Sui Booster DAO (BOOST) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Sui Booster DAO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Sui Booster DAO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Sui Booster DAO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Sui Booster DAO u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-8.45%
30 dana$ 0-79.47%
60 dana$ 0-91.40%
90 dana$ 0--

Što je Sui Booster DAO (BOOST)

The SuiBooster DAO is a community-driven governance framework on the Sui blockchain, empowering 1,111 NFT holders to shape the Sui ecosystem through inclusive decision-making. All NFT holders can propose and vote on any initiative, including monthly airdrop distributions, fostering transparency and engagement. With 90% of revenue from the SuiBooster utility bot shared among holders—proportional to NFT ownership—and 10% allocated to a community treasury, the DAO maximizes rewards. Airdrops reward non-listed NFT holders, incentivizing loyalty. Hosted on Walrus, the DAO targets the entire Sui ecosystem and plans expansion to Aptos and Base, driving decentralized innovation.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Sui Booster DAO (BOOST)

Službena web-stranica

Sui Booster DAO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sui Booster DAO (BOOST) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sui Booster DAO (BOOST) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sui Booster DAO.

Provjerite Sui Booster DAO predviđanje cijene sada!

BOOST u lokalnim valutama

Sui Booster DAO (BOOST) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sui Booster DAO (BOOST) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BOOST opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sui Booster DAO (BOOST)

Koliko Sui Booster DAO (BOOST) vrijedi danas?
Cijena BOOST uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BOOST u USD?
Trenutačna cijena BOOST u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Sui Booster DAO?
Tržišna kapitalizacija za BOOST je $ 7.88K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BOOST?
Količina u optjecaju za BOOST je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BOOST?
BOOST je postigao ATH cijenu od 0.00705847 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BOOST?
BOOST je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BOOST?
24-satni obujam trgovanja za BOOST je -- USD.
Hoće li BOOST još narasti ove godine?
BOOST mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BOOST predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:14:34 (UTC+8)

Sui Booster DAO (BOOST) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.