Sui Booster DAO (BOOST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00705847$ 0.00705847 $ 0.00705847 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.08% Promjena cijene (1D) -8.45% Promjena cijene (7D) -15.28% Promjena cijene (7D) -15.28%

Sui Booster DAO (BOOST) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BOOSTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOOST je $ 0.00705847, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOOST se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, -8.45% u posljednjih 24 sata i -15.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sui Booster DAO (BOOST)

Tržišna kapitalizacija $ 7.88K$ 7.88K $ 7.88K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.88K$ 7.88K $ 7.88K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sui Booster DAO je $ 7.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOOST je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.88K.