SugarBlock (SUGARB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 2.4$ 2.4 $ 2.4 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +3.47% Promjena cijene (7D) +3.47%

SugarBlock (SUGARB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SUGARBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUGARB je $ 2.4, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUGARB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +3.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SugarBlock (SUGARB)

Tržišna kapitalizacija $ 4.52K$ 4.52K $ 4.52K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.86K$ 5.86K $ 5.86K Količina u optjecaju 153.40M 153.40M 153.40M Ukupna količina 198,699,247.7448506 198,699,247.7448506 198,699,247.7448506

Trenutačna tržišna kapitalizacija SugarBlock je $ 4.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUGARB je 153.40M, s ukupnom količinom od 198699247.7448506. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.86K.