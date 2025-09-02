sudoswap (SUDO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.051294 24-satna najviša cijena $ 0.05666 Najviša cijena ikada $ 4.16 Najniža cijena $ 0.04013916 Promjena cijene (1H) -0.41% Promjena cijene (1D) +1.26% Promjena cijene (7D) -4.96%

sudoswap (SUDO) cijena u stvarnom vremenu je $0.055182. Tijekom protekla 24 sata, SUDOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.051294 i najviše cijene $ 0.05666, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUDO je $ 4.16, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04013916.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUDO se promijenio za -0.41% u posljednjih sat vremena, +1.26% u posljednjih 24 sata i -4.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu sudoswap (SUDO)

Tržišna kapitalizacija $ 1.40M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.20M Količina u optjecaju 25.40M Ukupna količina 58,056,418.77361723

Trenutačna tržišna kapitalizacija sudoswap je $ 1.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUDO je 25.40M, s ukupnom količinom od 58056418.77361723. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.20M.