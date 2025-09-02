Više o SUDO

SUDO Informacije o cijeni

SUDO Bijela knjiga

SUDO Službena web stranica

SUDO Tokenomija

SUDO Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

sudoswap Logotip

sudoswap Cijena (SUDO)

Neuvršten

1 SUDO u USD cijena uživo:

$0.055187
$0.055187$0.055187
+1.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena sudoswap (SUDO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:13:23 (UTC+8)

sudoswap (SUDO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.051294
$ 0.051294$ 0.051294
24-satna najniža cijena
$ 0.05666
$ 0.05666$ 0.05666
24-satna najviša cijena

$ 0.051294
$ 0.051294$ 0.051294

$ 0.05666
$ 0.05666$ 0.05666

$ 4.16
$ 4.16$ 4.16

$ 0.04013916
$ 0.04013916$ 0.04013916

-0.41%

+1.26%

-4.96%

-4.96%

sudoswap (SUDO) cijena u stvarnom vremenu je $0.055182. Tijekom protekla 24 sata, SUDOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.051294 i najviše cijene $ 0.05666, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUDO je $ 4.16, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04013916.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUDO se promijenio za -0.41% u posljednjih sat vremena, +1.26% u posljednjih 24 sata i -4.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu sudoswap (SUDO)

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

--
----

$ 3.20M
$ 3.20M$ 3.20M

25.40M
25.40M 25.40M

58,056,418.77361723
58,056,418.77361723 58,056,418.77361723

Trenutačna tržišna kapitalizacija sudoswap je $ 1.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUDO je 25.40M, s ukupnom količinom od 58056418.77361723. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.20M.

sudoswap (SUDO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz sudoswap u USD iznosila je $ +0.00068518.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz sudoswap u USD iznosila je $ -0.0061696400.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz sudoswap u USD iznosila je $ -0.0080034979.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz sudoswap u USD iznosila je $ +0.00149925289615967.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00068518+1.26%
30 dana$ -0.0061696400-11.18%
60 dana$ -0.0080034979-14.50%
90 dana$ +0.00149925289615967+2.79%

Što je sudoswap (SUDO)

SUDO is the governance token of the sudoAMM protocol, a concentrated liquidity AMM protocol for NFTs.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

sudoswap Predviđanje cijene (USD)

Koliko će sudoswap (SUDO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših sudoswap (SUDO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za sudoswap.

Provjerite sudoswap predviđanje cijene sada!

SUDO u lokalnim valutama

sudoswap (SUDO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike sudoswap (SUDO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SUDO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o sudoswap (SUDO)

Koliko sudoswap (SUDO) vrijedi danas?
Cijena SUDO uživo u USD je 0.055182 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SUDO u USD?
Trenutačna cijena SUDO u USD je $ 0.055182. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija sudoswap?
Tržišna kapitalizacija za SUDO je $ 1.40M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SUDO?
Količina u optjecaju za SUDO je 25.40M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SUDO?
SUDO je postigao ATH cijenu od 4.16 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SUDO?
SUDO je vidio ATL cijenu od 0.04013916 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SUDO?
24-satni obujam trgovanja za SUDO je -- USD.
Hoće li SUDO još narasti ove godine?
SUDO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SUDO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:13:23 (UTC+8)

sudoswap (SUDO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.