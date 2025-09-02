Success Kid (SKID) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00602564 - $ 0.00649599
24-satna najniža cijena $ 0.00602564
24-satna najviša cijena $ 0.00649599
Najviša cijena ikada $ 0.256026
Najniža cijena $ 0.0041881
Promjena cijene (1H) -1.21%
Promjena cijene (1D) +0.23%
Promjena cijene (7D) -6.27%

Success Kid (SKID) cijena u stvarnom vremenu je $0.00611008. Tijekom protekla 24 sata, SKIDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00602564 i najviše cijene $ 0.00649599, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SKID je $ 0.256026, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0041881.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SKID se promijenio za -1.21% u posljednjih sat vremena, +0.23% u posljednjih 24 sata i -6.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Success Kid (SKID)

Tržišna kapitalizacija $ 543.06K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 543.06K
Količina u optjecaju 88.88M
Ukupna količina 88,879,912.69256

Trenutačna tržišna kapitalizacija Success Kid je $ 543.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SKID je 88.88M, s ukupnom količinom od 88879912.69256. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 543.06K.