Subsocial Logotip

Subsocial Cijena (SUB)

Neuvršten

1 SUB u USD cijena uživo:

$0.00021707
$0.00021707$0.00021707
+174.60%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Subsocial (SUB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:14:23 (UTC+8)

Subsocial (SUB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0166979
$ 0.0166979$ 0.0166979

$ 0
$ 0$ 0

-0.85%

+174.65%

+190.54%

+190.54%

Subsocial (SUB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SUBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUB je $ 0.0166979, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUB se promijenio za -0.85% u posljednjih sat vremena, +174.65% u posljednjih 24 sata i +190.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Subsocial (SUB)

$ 183.57K
$ 183.57K$ 183.57K

--
----

$ 218.06K
$ 218.06K$ 218.06K

845.65M
845.65M 845.65M

1,004,555,388.372763
1,004,555,388.372763 1,004,555,388.372763

Trenutačna tržišna kapitalizacija Subsocial je $ 183.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUB je 845.65M, s ukupnom količinom od 1004555388.372763. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 218.06K.

Subsocial (SUB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Subsocial u USD iznosila je $ +0.00013804.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Subsocial u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Subsocial u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Subsocial u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00013804+174.65%
30 dana$ 0+237.44%
60 dana$ 0-13.84%
90 dana$ 0--

Što je Subsocial (SUB)

Subsocial is a next generation content monetization and social networking platform, allowing anyone to build innovative social applications on top of a shared social layer, where users truly own their connections, data, and profiles. With monetization features like Creator Staking working to boost network growth and curation, Subsocial provides the foundation for the social apps of the future. Subsocial runs on top of the Polkadot network, providing it with robust security, and allowing it to easily communicate with other chains. By leveraging this approach, Subsocial is able to be custom-built for social functionality (providing benefits such as low fees), while still being part of an ecosystem and having access to other types of applications, like DeFi. Built with the Polkadot SDK, Subsocial features a truly decentralized on-chain treasury and governance system, and possesses the ability to upgrade without forking, according to the will of SUB token holders. Subsocial's native token SUB allows users to participate in on-chain governance, manage the treasury, register Subsocial Usernames, stake to their favorite creators, create content and applications, and create Energy to lower transaction fees. Subsocial is Polkadot's social layer. It’s an open platform constructed with the Polkadot SDK to build social primitives (such as posts, profiles, comments, likes, etc.) and the IPFS decentralized file system to handle storage. It is censorship-resistant and has built-in monetization mechanisms. One of the key points of Subsocial compared to other Web3 social projects is that it is built on Polkadot, providing sovereignty and allowing it to be custom-built for social use cases, while still being part of a thriving ecosystem. Polkadot allows Subsocial to communicate with other chains without traditional bridges that are slow and expensive. Compared to other social projects, Subsocial has the best of both worlds: customizability, and ecosystem access.

Subsocial Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Subsocial (SUB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Subsocial (SUB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Subsocial.

Provjerite Subsocial predviđanje cijene sada!

SUB u lokalnim valutama

Subsocial (SUB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Subsocial (SUB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SUB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Subsocial (SUB)

Koliko Subsocial (SUB) vrijedi danas?
Cijena SUB uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SUB u USD?
Trenutačna cijena SUB u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Subsocial?
Tržišna kapitalizacija za SUB je $ 183.57K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SUB?
Količina u optjecaju za SUB je 845.65M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SUB?
SUB je postigao ATH cijenu od 0.0166979 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SUB?
SUB je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SUB?
24-satni obujam trgovanja za SUB je -- USD.
Hoće li SUB još narasti ove godine?
SUB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SUB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:14:23 (UTC+8)

