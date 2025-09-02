Subsocial (SUB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0166979$ 0.0166979 $ 0.0166979 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.85% Promjena cijene (1D) +174.65% Promjena cijene (7D) +190.54% Promjena cijene (7D) +190.54%

Subsocial (SUB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SUBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUB je $ 0.0166979, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUB se promijenio za -0.85% u posljednjih sat vremena, +174.65% u posljednjih 24 sata i +190.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Subsocial (SUB)

Tržišna kapitalizacija $ 183.57K$ 183.57K $ 183.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 218.06K$ 218.06K $ 218.06K Količina u optjecaju 845.65M 845.65M 845.65M Ukupna količina 1,004,555,388.372763 1,004,555,388.372763 1,004,555,388.372763

Trenutačna tržišna kapitalizacija Subsocial je $ 183.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUB je 845.65M, s ukupnom količinom od 1004555388.372763. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 218.06K.