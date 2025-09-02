Subsocial Cijena (SUB)
-0.85%
+174.65%
+190.54%
+190.54%
Subsocial (SUB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SUBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUB je $ 0.0166979, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUB se promijenio za -0.85% u posljednjih sat vremena, +174.65% u posljednjih 24 sata i +190.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Subsocial je $ 183.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUB je 845.65M, s ukupnom količinom od 1004555388.372763. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 218.06K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Subsocial u USD iznosila je $ +0.00013804.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Subsocial u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Subsocial u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Subsocial u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ +0.00013804
|+174.65%
|30 dana
|$ 0
|+237.44%
|60 dana
|$ 0
|-13.84%
|90 dana
|$ 0
|--
Subsocial is a next generation content monetization and social networking platform, allowing anyone to build innovative social applications on top of a shared social layer, where users truly own their connections, data, and profiles. With monetization features like Creator Staking working to boost network growth and curation, Subsocial provides the foundation for the social apps of the future. Subsocial runs on top of the Polkadot network, providing it with robust security, and allowing it to easily communicate with other chains. By leveraging this approach, Subsocial is able to be custom-built for social functionality (providing benefits such as low fees), while still being part of an ecosystem and having access to other types of applications, like DeFi. Built with the Polkadot SDK, Subsocial features a truly decentralized on-chain treasury and governance system, and possesses the ability to upgrade without forking, according to the will of SUB token holders. Subsocial's native token SUB allows users to participate in on-chain governance, manage the treasury, register Subsocial Usernames, stake to their favorite creators, create content and applications, and create Energy to lower transaction fees. Subsocial is Polkadot's social layer. It’s an open platform constructed with the Polkadot SDK to build social primitives (such as posts, profiles, comments, likes, etc.) and the IPFS decentralized file system to handle storage. It is censorship-resistant and has built-in monetization mechanisms. One of the key points of Subsocial compared to other Web3 social projects is that it is built on Polkadot, providing sovereignty and allowing it to be custom-built for social use cases, while still being part of a thriving ecosystem. Polkadot allows Subsocial to communicate with other chains without traditional bridges that are slow and expensive. Compared to other social projects, Subsocial has the best of both worlds: customizability, and ecosystem access.
