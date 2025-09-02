STYLE Token (STYLE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02660639$ 0.02660639 $ 0.02660639 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -1.15% Promjena cijene (7D) -1.15%

STYLE Token (STYLE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, STYLEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STYLE je $ 0.02660639, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STYLE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu STYLE Token (STYLE)

Tržišna kapitalizacija $ 196.92K$ 196.92K $ 196.92K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 222.21K$ 222.21K $ 222.21K Količina u optjecaju 815.30M 815.30M 815.30M Ukupna količina 920,000,000.0 920,000,000.0 920,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija STYLE Token je $ 196.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STYLE je 815.30M, s ukupnom količinom od 920000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 222.21K.