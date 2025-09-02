Stryke (SYK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.052086 $ 0.052086 $ 0.052086 24-satna najniža cijena $ 0.05399 $ 0.05399 $ 0.05399 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.052086$ 0.052086 $ 0.052086 24-satna najviša cijena $ 0.05399$ 0.05399 $ 0.05399 Najviša cijena ikada $ 0.452935$ 0.452935 $ 0.452935 Najniža cijena $ 0.02241411$ 0.02241411 $ 0.02241411 Promjena cijene (1H) -0.30% Promjena cijene (1D) -0.53% Promjena cijene (7D) +1.32% Promjena cijene (7D) +1.32%

Stryke (SYK) cijena u stvarnom vremenu je $0.053204. Tijekom protekla 24 sata, SYKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.052086 i najviše cijene $ 0.05399, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SYK je $ 0.452935, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02241411.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SYK se promijenio za -0.30% u posljednjih sat vremena, -0.53% u posljednjih 24 sata i +1.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stryke (SYK)

Tržišna kapitalizacija $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M Količina u optjecaju 38.06M 38.06M 38.06M Ukupna količina 38,056,378.73786869 38,056,378.73786869 38,056,378.73786869

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stryke je $ 2.02M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SYK je 38.06M, s ukupnom količinom od 38056378.73786869. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.02M.