Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 219.5 $ 219.5 $ 219.5 24-satna najniža cijena $ 230.67 $ 230.67 $ 230.67 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 219.5$ 219.5 $ 219.5 24-satna najviša cijena $ 230.67$ 230.67 $ 230.67 Najviša cijena ikada $ 311.43$ 311.43 $ 311.43 Najniža cijena $ 105.25$ 105.25 $ 105.25 Promjena cijene (1H) +0.50% Promjena cijene (1D) +0.51% Promjena cijene (7D) +8.65% Promjena cijene (7D) +8.65%

Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) cijena u stvarnom vremenu je $230.33. Tijekom protekla 24 sata, STRONGSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 219.5 i najviše cijene $ 230.67, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STRONGSOL je $ 311.43, dok je najniža cijena svih vremena $ 105.25.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STRONGSOL se promijenio za +0.50% u posljednjih sat vremena, +0.51% u posljednjih 24 sata i +8.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stronghold Staked SOL (STRONGSOL)

Tržišna kapitalizacija $ 24.75M$ 24.75M $ 24.75M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 24.75M$ 24.75M $ 24.75M Količina u optjecaju 107.54K 107.54K 107.54K Ukupna količina 107,541.844764889 107,541.844764889 107,541.844764889

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stronghold Staked SOL je $ 24.75M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STRONGSOL je 107.54K, s ukupnom količinom od 107541.844764889. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.75M.