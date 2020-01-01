StrongHands Finance (ISHND) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u StrongHands Finance (ISHND), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

StrongHands Finance (ISHND) Informacije StrongHands is a large community of financial activists, investors and enthusiasts engaged to set people free from state control of your money. Službena web stranica: https://www.stronghands.io/ Kupi ISHND odmah!

StrongHands Finance (ISHND) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za StrongHands Finance (ISHND), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 26.87K $ 26.87K $ 26.87K Ukupna količina: $ 99.35M $ 99.35M $ 99.35M Količina u optjecaju: $ 14.51M $ 14.51M $ 14.51M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 183.92K $ 183.92K $ 183.92K Povijesni maksimum: $ 3.79 $ 3.79 $ 3.79 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00185132 $ 0.00185132 $ 0.00185132 Saznajte više o cijeni StrongHands Finance (ISHND)

StrongHands Finance (ISHND) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike StrongHands Finance (ISHND) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ISHND tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ISHND tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ISHND tokena, istražite ISHND cijenu tokena uživo!

