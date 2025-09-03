StrongHands Finance (ISHND) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00184391 24-satna najniža cijena $ 0.00188145 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 3.79 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.17% Promjena cijene (1D) -0.35% Promjena cijene (7D) -1.02%

StrongHands Finance (ISHND) cijena u stvarnom vremenu je $0.00186015. Tijekom protekla 24 sata, ISHNDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00184391 i najviše cijene $ 0.00188145, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ISHND je $ 3.79, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ISHND se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, -0.35% u posljednjih 24 sata i -1.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu StrongHands Finance (ISHND)

Tržišna kapitalizacija $ 26.99K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 184.80K Količina u optjecaju 14.51M Ukupna količina 99,346,969.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija StrongHands Finance je $ 26.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ISHND je 14.51M, s ukupnom količinom od 99346969.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 184.80K.