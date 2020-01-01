Stronger (STRNGR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Stronger (STRNGR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Stronger (STRNGR) Informacije Službena web stranica: https://strongblock.com

Stronger (STRNGR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Stronger (STRNGR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 226.66K $ 226.66K $ 226.66K Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 551.71K $ 551.71K $ 551.71K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.11M $ 4.11M $ 4.11M Povijesni maksimum: $ 118.84 $ 118.84 $ 118.84 Povijesni minimum: $ 0.093064 $ 0.093064 $ 0.093064 Trenutna cijena: $ 0.410821 $ 0.410821 $ 0.410821 Saznajte više o cijeni Stronger (STRNGR)

Stronger (STRNGR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Stronger (STRNGR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STRNGR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STRNGR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STRNGR tokena, istražite STRNGR cijenu tokena uživo!

STRNGR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide STRNGR? Naša STRNGR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte STRNGR predviđanje cijene tokena odmah!

