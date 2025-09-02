Stronger (STRNGR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.093064 $ 0.093064 $ 0.093064 24-satna najniža cijena $ 0.419288 $ 0.419288 $ 0.419288 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.093064$ 0.093064 $ 0.093064 24-satna najviša cijena $ 0.419288$ 0.419288 $ 0.419288 Najviša cijena ikada $ 118.84$ 118.84 $ 118.84 Najniža cijena $ 0.093064$ 0.093064 $ 0.093064 Promjena cijene (1H) -0.57% Promjena cijene (1D) -1.52% Promjena cijene (7D) -5.44% Promjena cijene (7D) -5.44%

Stronger (STRNGR) cijena u stvarnom vremenu je $0.411064. Tijekom protekla 24 sata, STRNGRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.093064 i najviše cijene $ 0.419288, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STRNGR je $ 118.84, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.093064.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STRNGR se promijenio za -0.57% u posljednjih sat vremena, -1.52% u posljednjih 24 sata i -5.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stronger (STRNGR)

Tržišna kapitalizacija $ 226.79K$ 226.79K $ 226.79K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.11M$ 4.11M $ 4.11M Količina u optjecaju 551.71K 551.71K 551.71K Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stronger je $ 226.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STRNGR je 551.71K, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.11M.