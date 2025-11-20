Striker League Cijena danas

Trenutačna cijena Striker League (MBS) danas je $ 0.00100828, s promjenom od 0.11% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MBS u USD je $ 0.00100828 po MBS.

Striker League trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 630,626, s količinom u optjecaju od 625.44M MBS. Tijekom posljednja 24 sata, MBS trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0.00101546 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 2.58, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, MBS se kretao +0.00% u posljednjem satu i +12.69% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Striker League (MBS)

Tržišna kapitalizacija $ 630.63K$ 630.63K $ 630.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Količina u optjecaju 625.44M 625.44M 625.44M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Striker League je $ 630.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MBS je 625.44M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.01M.