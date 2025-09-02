Stride Staked TIA (STTIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.72 $ 1.72 $ 1.72 24-satna najniža cijena $ 1.82 $ 1.82 $ 1.82 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.72$ 1.72 $ 1.72 24-satna najviša cijena $ 1.82$ 1.82 $ 1.82 Najviša cijena ikada $ 20.73$ 20.73 $ 20.73 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.09% Promjena cijene (1D) -1.12% Promjena cijene (7D) -1.98% Promjena cijene (7D) -1.98%

Stride Staked TIA (STTIA) cijena u stvarnom vremenu je $1.8. Tijekom protekla 24 sata, STTIAtrgovalo je između najniže cijene $ 1.72 i najviše cijene $ 1.82, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STTIA je $ 20.73, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STTIA se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, -1.12% u posljednjih 24 sata i -1.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stride Staked TIA (STTIA)

Tržišna kapitalizacija $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M Količina u optjecaju 1.09M 1.09M 1.09M Ukupna količina 1,091,287.861105 1,091,287.861105 1,091,287.861105

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stride Staked TIA je $ 1.97M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STTIA je 1.09M, s ukupnom količinom od 1091287.861105. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.97M.